HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Kejar Jejak Riza Chalid di Malaysia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |17:25 WIB
Kejagung Kejar Jejak Riza Chalid di Malaysia
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus melakukan pemantauan keberadaan Mohammad Riza Chalid. Kejagung menyebut Riza Chalid terakhir terdeteksi berada di Malaysia.

"Saya mendapatkan informasi juga bahwa keberadaan yang bersangkutan (Riza Chalid) terakhir berada di negara tetangga kita, di Malaysia," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (22/7/2025).

Kejaksaan Agung memastikan akan melakukan koordinasi dengan negara tetangga, terkait upaya-upaya hukum terhadap tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tersebut. Hal ini, kata Anang, dilakukan dengan tetap menghormati aturan hukum dan kedaulatan negara lain.

"Karena itu kita melibatkan negara lain. Pastinya harus ada mekanisme sistem yang harus kita jalani dan menghormati kedaulatan negara masing-masing," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
