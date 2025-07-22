Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Komisi IX DPR Soroti 15 Obat Herbal yang Dioplos Zat Kimia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |17:40 WIB
Komisi IX DPR Soroti 15 Obat Herbal yang Dioplos Zat Kimia
DPR RI (foto: Okezone)
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan 15 produk obat bahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Salah satunya adalah sildenafil sitrat.

Ia pun meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih proaktif, dan meningkatkan pengawasan terhadap produk obat yang beredar di masyarakat. Ia menilai, temuan ini sangat mengkhawatirkan karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.

"Temuan ini sangat memprihatinkan. Obat herbal seharusnya menjadi alternatif yang aman bagi masyarakat, bukan malah menjadi ancaman karena disusupi bahan kimia obat tanpa izin," kata Netty, Selasa (22/7/2025).

Netty menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh BPOM yang mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari produsen, pemasok bahan baku, hingga distribusi. Ia juga menyoroti perlunya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

"BPOM tidak boleh hanya reaktif karena adanya kasus. Pengawasan proaktif dan inspeksi berkala harus ditingkatkan. Masyarakat juga perlu diberi literasi agar lebih cermat sebelum membeli produk herbal,” tegas Netty.

 

