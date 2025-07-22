Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Instruksi Mendagri, Anggaran yang Tidak Efisien Dialihkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |18:01 WIB
Instruksi Mendagri, Anggaran yang Tidak Efisien Dialihkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni/ist
A
A
A

JAYAPURA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung program prioritas daerah. Oleh karena itu, dia meminta setiap satuan kerja melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien.

“Saya minta realisasi anggaran dimaksimalkan. Anggaran-anggaran yang tidak efisien dikurangi atau dialihkan, sementara anggaran yang tidak bisa direalisasikan tidak perlu dialihkan,” ujarnya dikutip, Selasa (22/7/2025).

“Ini sejalan dengan instruksi Presiden dan surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka efisiensi anggaran,” lanjut Fatoni.

Fatoni menyampaikan bahwa anggaran akan difokuskan pada program-program mendesak, pelayanan dasar dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat Papua.

Dia juga menyoroti masih banyaknya posisi pejabat pelaksana tugas (Plt) yang belum definitif, yang dinilai dapat menghambat efektivitas kinerja birokrasi.

“Saya mendorong agar jabatan-jabatan Plt segera didefinitifkan, khususnya pada unit yang mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini penting agar kinerja organisasi bisa lebih optimal,” ujarnya.

 

