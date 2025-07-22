Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Insiden Polisi Tanya SIM Jakarta, Komisi III DPR: Jika Tak Ditindak, Jadi Preseden Buruk!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |18:49 WIB
Insiden Polisi Tanya SIM Jakarta, Komisi III DPR: Jika Tak Ditindak, Jadi Preseden Buruk!
Polisi lakukan razia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti aksi polisi yang memberhentikan pengendara mobil di jalan tol dan menanyakan "Surat Izin Mengemudi (SIM) Jakarta" dalam sebuah video viral. Video tersebut memperlihatkan seorang polantas terlibat cekcok dengan pengendara perempuan.

Abdullah meminta agar polisi yang bersangkutan segera dipanggil dan diperiksa. Jika terbukti bersalah, menurutnya, harus dijatuhi sanksi tegas.

"Pemanggilan dan pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan ke publik. Jika terbukti bersalah, mesti diberi sanksi tegas sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian dalam menegakkan hukum di internalnya," kata Abdullah, Selasa (22/7/2025).

Meski Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan, belum ada pelanggaran yang dilakukan petugas tersebut, pemeriksaan internal masih terus berjalan. Polisi disebut mengalami slip of the tongue saat berbicara kepada pengemudi. Namun, menurutnya, peristiwa itu menunjukkan adanya inkompetensi dari polisi yang bersangkutan.

"Polantas itu tidak memahami aturan, atau patut diduga punya motivasi lain terhadap pengendara yang diberhentikan," ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Viral SIM Jakarta DPR RI Polantas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178746//anggota_komisi_iii_dpr_nasir_djamil-cbZu_large.jpg
Polri Ungkap 197 Ton Narkoba, DPR: Jangan Ada Lagi Oknum yang Membekingi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178636//puan_maharani-Mz1k_large.jpg
Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178631//dpr-jTM3_large.jpg
Komisi III DPR: Kenaikan Gaji Hakim Harus Dibarengi Reformasi Peradilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178564//sahroni-vJzx_large.jpg
Pekan Depan, MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif Sahroni dkk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement