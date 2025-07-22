Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serda Ammar Jihad Korban Penembakan Brutal KKB Papua Terima Santunan Rp452 Juta

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |20:16 WIB
Serda Ammar Jihad Korban Penembakan Brutal KKB Papua Terima Santunan Rp452 Juta
Serda Ammar Jihad Korban Penembakan Brutal KKB Papua Terima Santunan Rp452 Juta/ist
A
A
A

JAKARTA –Anggota Kesdam I/Bukit Barisan, Serda Ammar Jihad Dzil Ikram, gugur dalam tugas negara saat menjalankan misi di Provinsi Papua Pegunungan.  Serda Ammar Jihad tewas saat baku tembak dengan Organisasi Papua Merdeka(OPM)/KKB Papua beberapa waktu lalu.

Jenazah korban dikebumikan di Makam Pahlawan Kota Binjai, Sumatera Utara. Prosesi pemakaman militer dipimpin langsung oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, dan disaksikan oleh jajaran prajurit serta keluarga besar Kodam I/Bukit Barisan.

Setelah prosesi, PT Asabri menyerahkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) dan Tabungan Hari Tua dengan total nilai lebih dari Rp452 juta kepada orangtua Almarhum, Suhelmi, sebagai ahli waris yang sah.

 “Setiap prajurit yang gugur bukan hanya meninggalkan jejak perjuangan, tetapi juga warisan kehormatan yang tak ternilai bagi bangsa,” Sekretaris Asabri, Okki Jatnika, Selasa (22/7/2025).

Pihaknya memastikan bahwa pengabdian luar biasa tidak berhenti pada medan tugas di Papua, melainkan dihargai secara nyata hingga ke pihak keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178776/kkb-QRkv_large.jpg
Daftar 2 Pimpinan KKB Papua yang Tewas dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178712/kkb-iIQg_large.jpg
Breaking News! Pimpinan KKB Paling Berbahaya Undius Kogoya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178609/kkb-0mLg_large.jpg
Bersenjata Lengkap, Rombongan Jenderal Tempur TNI AD Menyambangi Prajurit di Basis KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178363/kkb-QlAT_large.jpg
Tembak Anggota Brimob hingga Tewas, TNI: Lamek Taplo Pimpinan KKB yang Paling Aktif dan Radikal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178132/kkb-BNAl_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Lamek Taplo, Panglima KKB yang Tewas Dibom Drone Tempur TNI  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3178043/kkb-xl5Q_large.jpg
Breaking News! Panglima KKB Ngalum Kupel dan 3 Anak Buahnya Tewas Dibom Drone Tempur TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement