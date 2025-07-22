Serda Ammar Jihad Korban Penembakan Brutal KKB Papua Terima Santunan Rp452 Juta

JAKARTA –Anggota Kesdam I/Bukit Barisan, Serda Ammar Jihad Dzil Ikram, gugur dalam tugas negara saat menjalankan misi di Provinsi Papua Pegunungan. Serda Ammar Jihad tewas saat baku tembak dengan Organisasi Papua Merdeka(OPM)/KKB Papua beberapa waktu lalu.

Jenazah korban dikebumikan di Makam Pahlawan Kota Binjai, Sumatera Utara. Prosesi pemakaman militer dipimpin langsung oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, dan disaksikan oleh jajaran prajurit serta keluarga besar Kodam I/Bukit Barisan.

Setelah prosesi, PT Asabri menyerahkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) dan Tabungan Hari Tua dengan total nilai lebih dari Rp452 juta kepada orangtua Almarhum, Suhelmi, sebagai ahli waris yang sah.

“Setiap prajurit yang gugur bukan hanya meninggalkan jejak perjuangan, tetapi juga warisan kehormatan yang tak ternilai bagi bangsa,” Sekretaris Asabri, Okki Jatnika, Selasa (22/7/2025).

Pihaknya memastikan bahwa pengabdian luar biasa tidak berhenti pada medan tugas di Papua, melainkan dihargai secara nyata hingga ke pihak keluarga.