Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies: Tom Lembong Korban Kriminalisasi, Hukum Digunakan Menjebak Seseorang!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |21:06 WIB
Anies: Tom Lembong Korban Kriminalisasi, Hukum Digunakan Menjebak Seseorang!
Anies: Tom Lembong Korban Kriminalisasi, Hukum Digunakan Menjebak Seseorang!
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong merupakan korban kriminalisasi hukum. Dia menegaskan, tuduhan kriminalisasi tersebut bukanlah hal sembarangan.

"Jadi begini, ketika begitu banyak pihak menyebut, termasuk saya katakan ada unsur kriminalisasi, ini bukan tuduhan sembarangan ya," ujar Anies dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (22/7/2025) malam.

Mantan Capres 2024 ini menilai dalam kasus importasi gula, hukum tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Namun sebaliknya, hukum justru digunakan untuk menjebak seseorang.

"Yang saya maksud di sini adalah, hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat," jelas Anies.

Menurut Anies, dalam perkara ini Tom Lembong sama sekali tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi. Bahkan selama proses hukum tidak ada motif memperkaya diri hingga tidak ada aliran dana yang terbukti mengarah ke Tom Lembong.

"Tidak ada hubungan bahkan dengan para pelaku usaha yang dituduhkan, bahkan dia baru kenal orang-orang itu semua ketika proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555/komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement