Wamen Ferry Juliantono: Kebangkitan Koperasi Wujudkan Reforma Agraria!

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Ferry Juliantono menyebut, koperasi bukan sekadar lembaga usaha, tetapi alat perjuangan rakyat menuju keadilan sosial.

Demikian diutarakan Ferry saat menghadiri acara Kebangkitan Koperasi pada pembukaan Kongres ke-V Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi, Selasa (22/7/2025).

Ferry mengatakan, kongres ini juga menjadi momentum bersejarah untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan yang berpijak pada kekuatan desa dan koperasi.

"Harus ada kaitan kebangkitan koperasi dengan perjuangan reforma agraria," ujar Ferry Juliantono.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, pentingnya sinergi antara Koperasi Petani dan Koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai upaya membangun kedaulatan pangan dan menyingkat rantai distribusi.

"Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar,”ucap Ferry.