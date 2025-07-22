Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Berdarah Pesta Rakyat Garut, Polda Jabar Klarifikasi soal Keberadaan Dedi Mulyadi

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |21:58 WIB
BANDUNG - Polda Jawa Barat mengklarifikasi soal keberadaan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat makan gratis Pesta Rakyat Garut. Polda Jabar memastikan bahwa Dedi Mulyadi tidak berada di lokasi saat tragedi terjadi.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Henrdra Rochmawan mengatakan, Syifa salah satu korban luka yang dirawat di RSUD Slamet Garut,  saat kejadian memang datang ingin bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi alias KDM.

"Akan tetapi, karena banyaknya orang yang datang, kejadian itu tidak terhidarkan. Syifa mengira -ngira KDM ada di pendopo, ternyata salah," ujarnya, Selasa (22/7/2025) malam.

Hendra menyatakan, berita yang menyatakan KDM saat kejadian berada di lokasi, tidak benar. Ternyata keterangan dari Syifa, saat diwawancara oleh Humas Polda Jabar via telepon, mengira KDM ada di Pendopo Garut.

"Setelah diklarifiskasi bahwa sesungguhnya KDM pada hari Jumat 18 Juli 2025 jam 13.00, dalam perjalanan menuju Trans Studio, tidak berada di Garut. Syifa dan korban lainnya juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan KDM dan Kapolda Jabar saat berada di RSUD Garut," terangnya.

Ditreskrimum Polda Jabar juga telah meminta keterangan dari 11 saksi tragedi Pesta Rakyat Garut. Pemeriksaan para saksi berlangsung di Polres Garut.

"Polres Garut telah memeriksa 11 saksi untuk dimintai keterangan terkait aksi dorong dan terinjak-injaknya massa yang mau masuk ke Pendopo Kabupaten Garut," ungkapnya.

 

