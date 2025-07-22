KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pipa Gas Cirebon–Semarang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, dalam proyek konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang (Cisem).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa perkara tersebut saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan awal.

"Masih di lidik (penyelidikan)," ujar Budi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/7/2025).

Hal serupa juga disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Ia menyebut bahwa penanganan kasus tersebut masih berjalan.