Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pipa Gas Cirebon–Semarang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |22:59 WIB
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pipa Gas Cirebon–Semarang
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, dalam proyek konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang (Cisem).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa perkara tersebut saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan awal.

"Masih di lidik (penyelidikan)," ujar Budi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/7/2025).

Hal serupa juga disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Ia menyebut bahwa penanganan kasus tersebut masih berjalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178629//nusron-ipMe_large.jpg
Datang ke KPK, Nusron Wahid Bahas Celah Korupsi di ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178578//kpk-6F0g_large.jpg
KPK Tetapkan 1 ASN Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178528//pemerintah-fYrZ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Gubernur Cantik Sherly Tjoanda Sambangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178369//wadir_penindakan_kortas_tipidkor_polri_kombes_bhakti_eri_nurmansyah-LEQc_large.jpg
Polri Sita Aset Kasus Korupsi Pengelolaan Blok Migas Langgak PT SPR, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178367//presiden_prabowo_subianto-b0nG_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement