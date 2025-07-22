Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menjelang Harlah Ke-27, PKB Evaluasi Seluruh Anggota Legislator

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |23:23 WIB
Menjelang Harlah Ke-27, PKB Evaluasi Seluruh Anggota Legislator
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang jatuh pada Rabu, 23 Juli 2025, PKB menggelar evaluasi bagi seluruh anggota legislator nasional dan daerah dari Fraksi PKB.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan, evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para legislator Fraksi PKB serta memperbaiki kekurangan dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

"Peran-peran yang akan kita jalankan dievaluasi dari peran-peran sebelumnya, sehingga forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus memperbaiki kekurangan, baik sebagai legislator, eksekutif, maupun pemimpin partai," ujar Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) malam.

Selain itu, PKB juga mengundang puluhan pemuda inspiratif yang telah membawa kebaikan dan perubahan, seperti Co-Founder & CCO Ecoxyztem Indonesia Andreas Pandu Wirawan, serta pendaki gunung Agam Rinjani.

"Agam adalah aktivis gunung dari Rinjani yang telah menolong banyak pendaki. Sekitar 70 persen pendaki di Rinjani adalah warga negara asing, dan 30 persennya baru masyarakat kita sendiri. Medan dan lingkungannya mencerminkan hampir seluruh karakteristik gunung-gunung di Indonesia," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
legislator Cak Imin PKB Harlah PKB
