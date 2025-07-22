Rayakan Harlah Ke-27, PKB Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan merayakan Hari Lahir (Harlah) ke-27 pada Rabu, 23 Juli 2025, di Jakarta Convention Center (JCC).

Dalam perayaan tersebut, PKB berencana mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikan bahwa undangan juga ditujukan kepada pimpinan partai politik, para menteri, serta pejabat tinggi negara lainnya.

"Kita undang semua tokoh, pimpinan partai, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, dan menteri-menteri. Semua akan hadir," ujar Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) malam.

Saat ditanya soal kehadiran Anies Baswedan, Cak Imin menegaskan bahwa PKB terbuka dan mengundang seluruh tokoh nasional, tanpa terkecuali.

"Semua tokoh kita undang," ujarnya singkat.