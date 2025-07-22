Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rayakan Harlah Ke-27, PKB Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |23:46 WIB
Rayakan Harlah Ke-27, PKB Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan merayakan Hari Lahir (Harlah) ke-27 pada Rabu, 23 Juli 2025, di Jakarta Convention Center (JCC). 

Dalam perayaan tersebut, PKB berencana mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikan bahwa undangan juga ditujukan kepada pimpinan partai politik, para menteri, serta pejabat tinggi negara lainnya.

"Kita undang semua tokoh, pimpinan partai, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, dan menteri-menteri. Semua akan hadir," ujar Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) malam.

Saat ditanya soal kehadiran Anies Baswedan, Cak Imin menegaskan bahwa PKB terbuka dan mengundang seluruh tokoh nasional, tanpa terkecuali.

"Semua tokoh kita undang," ujarnya singkat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178315//inflasi-sxqA_large.png
Ini Rahasia RI Bisa Tekan Inflasi Jadi Terendah di G20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178061//prabowo-NzX1_large.jpg
Ubah Sampah Jadi Listrik, Prabowo Bangun 34 PLTSa dalam 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178056//prabowo-uwA9_large.jpg
Prabowo Targetkan Mobil Made in Indonesia Meluncur dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178027//prabowo-qVtS_large.jpg
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178023//prabowo-3ocJ_large.jpg
Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement