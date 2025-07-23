Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Untung Suropati Dibuang Mataram Usai Habisi Nyawa Kapten VOC Belanda

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |05:46 WIB
Kisah Untung Suropati Dibuang Mataram Usai Habisi Nyawa Kapten VOC Belanda
Ilustrasi Untung Suropati (Foto: Ist)
A
A
A

KAPTEN pasukan VOC Belanda yang tewas dibunuh Untung Surapati membuat Kerajaan Mataram gusar. Pasalnya, kerajaan sedang memiliki hubungan dengan VOC Belanda, sehingga bila tahu yang membunuh Kapten Tack adalah Untung Surapati, akan memberikan efek panjang.

Alhasil, Sultan Amangkurat II yang berkuasa kala itu membuat skenario membuang Untung Surapati demi tidak ketahuan VOC Belanda. Sebab, terbunuhnya kapten VOC itu membuat masalah pada utang Sultan Amangkurat II ke VOC pasca penumpasan pemberontakan Trunajaya.

Sunan Amangkurat II akhirnya membuang Untung Surapati dari bumi Kartasura dengan cara halus. Di mana, Sunan Amangkurat II kemudian menobatkan Untung Surapati sebagai adipati di Pasuruhan bergelar Wiranagara.

Siasat ini dilakukan untuk meyakinkan VOC bahwa Sunan Amangkurat II ingin menangkap Untung Surapati yang akan memberontak terhadap Kartasura, dan telah membunuh Kapten Tack, sebagaimana dikutip di buku "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati" karya Sri Wintala Achmad.

Patih Anrangkusuma pun turut dibuang ke Pasuruhan Sunan Amangkurat II. Sebab, Patih Anrangkusuma lah yang juga turut membantu Untung Surapati di garis terdepan melawan VOC di bawah pimpinan Kapten Tack.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162110//kerajaan-sgF6_large.jpg
Ambisi Megah Sultan Amangkurat I, Kisah Pembangunan Istana Plered
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060//catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789//pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075//kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900//kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152033//candi_plaosan_lor-DWJt_large.jpg
Candi Plaosan, Warisan Mataram Bukti Romantisnya Suami Istri Beda Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement