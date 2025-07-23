Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Diperiksa Terkait Ijazah Palsu di Polres Solo Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |06:55 WIB
Jokowi Akan Diperiksa Terkait Ijazah Palsu di Polres Solo Hari Ini
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Polres Solo hari ini, Rabu (23/7/2025). Ia diperiksa terkait tudingan penggunaan ijazah palsu

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengaku telah menemui Jokowi di kediamannya untuk menyampaikan permintaan penyidik mengenai kesediaan menjalani pemeriksaan di Solo.

"Kebetulan penyidik Polda Metro saat ini juga sedang memeriksa beberapa saksi lain yang berdomisili di Solo dan Yogyakarta,” ujar Rivai, Selasa 22 Juli 2025.

Menurut Rivai, Jokowi menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan. Ia dijadwalkan hadir pukul 10.00 WIB, bersamaan dengan beberapa saksi lain yang juga diperiksa dalam perkara ini.

“Pak Jokowi bersedia hadir, dan penyidik telah menyetujui pemeriksaan dilakukan di Solo. Beliau diminta hadir besok (hari ini, red) pukul 10.00 di Polres Solo sambil membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah terkait,” jelas Rivai.

 

Halaman:
1 2
      
