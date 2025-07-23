Mengintip Suasana Istana Jelang Pelantikan Perwira TNI-Polri

JAKARTA – Suasana meriah dan penuh semangat sudah terlihat jelang pelantikan calon perwira remaja (capaja) dari TNI dan Polri di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, sejak Rabu pagi (23/7/2025).

Pantauan Okezone pukul 06.45 WIB, para keluarga capaja dari TNI dan Polri telah memadati area Istana Merdeka untuk menyaksikan momen bersejarah pelantikan anak-anak mereka.

Para keluarga hadir mengenakan pakaian nasional, mulai dari kebaya, setelan jas resmi, hingga seragam kebesaran yang menambah nuansa khidmat acara.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara pelantikan sebanyak 2.000 capaja melalui upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Halaman Istana Merdeka.