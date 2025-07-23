Wartawan Okezone.com Sabet Juara Lomba Artikel Jurnalistik Polri

JAKARTA – Wartawan Okezone.com Puteranegara meraih juara tiga dalam lomba menulis artikel jurnalistik Polri yang digelar secara nasional. Kompetisi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025 lalu.

Pengumuman pemenang sekaligus penyerahan piala dilakukan dalam acara Awarding Day bertajuk "Polri untuk Masyarakat", yang digelar di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 22 Juli 2025. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kategori lomba penulisan artikel jurnalistik, juara 1 diraih Dhias Suwandi dari Papua, juara 2 diraih Sigiranus Marutho Bere dari NTT, dan juara 3 diraih Puteranegara dari Okezone.com (iNews Media Group).

Saat penyerahan piala, Kapolri menyampaikan pesan kepada para pemenang untuk terus berkarya secara positif dan mengembangkan potensi diri.

"Tentunya kegiatan ini harus dijadikan sebagai pengembangan potensi diri," ujar Sigit.