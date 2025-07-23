Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lantik Perwira TNI-Polri, Prabowo: Keselamatan Rakyat di Pundakmu

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |09:17 WIB
Presiden Prabowo Subianto lantik perwira TNI (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI-Polri melalui upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Prabowo mengingatkan keselamatan rakyat ada di pundak para perwira TNI-Polri.

"Baru saja saya lantik, saya pasang pangkat di pundakmu. Saudara-saudara telah mengambil janji yang suci,” kata Prabowo dalam amanatnya.

Prabowo menegaskan, pengabdian para perwira remaja TNI-Polri dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. “Saudara-saudara, siap mati untuk bangsa ini. Keselamatan rakyat ada di pundakmu. Diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, pengorbananmu yang terakhir,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa berdirinya bangsa Indonesia dilalui dengan perjuangan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan darah dan air mata.

“Pasti akan diganggu. Kalau kita tidak kuat, kita akan dilindas oleh bangsa lain,” ujarnya.

“Kita diperlakukan lebih rendah dari hewan. Ingat, ini adalah warisan yang kau terima. Bangsamu menuntut darimu pengabdian yang tertinggi. Bila perlu, sebagaimana kau telah bersumpah, bila perlu korbankan ragamu agar Indonesia selamat,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
