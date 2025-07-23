Prabowo: TNI-Polri Tiang Tegaknya RI, Benteng Terakhir Kemerdekaan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI-Polri adalah tiang tegaknya Republik Indonesia. Bahkan, mereka adalah benteng terakhir kemerdekaan.

Penegasan ini disampaikan Prabowo saat memberikan amanat usai melantik 2.000 perwira remaja TNI-Polri melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

“Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah tiang tegaknya republik kita. TNI dan Polri adalah benteng-benteng terakhir kemerdekaan dan kedaulatan kita. Jadilah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang,” tegas Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga mengajak para perwira remaja TNI-Polri untuk menjadi polisi rakyat, polisi nasional, dan polisi pejuang. “Selalu membela rakyatmu, selalu cintai rakyatmu. Kau adalah anak kandung dari rakyat Indonesia,” katanya.

Prabowo mengaku bangga melihat para perwira remaja yang merupakan putra-putri terbaik bangsa. “Berdiri tegak, yakin dengan sumpahmu. Jangan pernah ingkar sumpahmu,” imbuhnya.

Prabowo turut menyampaikan terima kasih kepada para pembina dan pelatih yang telah menggembleng para patriot muda. “Saya juga ucapkan terima kasih kepada para keluarga, orangtua, yang telah merelakan putra-putrinya untuk mengabdi sebagai prajurit, sebagai perwira. Sekali lagi, profesi perwira, profesi prajurit adalah profesi yang mulia, tetapi tidak ringan,” ujar Prabowo.

“Selalu di depan, memberi contoh dengan gagah, dengan berani, dengan cerdas. Saudara adalah harapan seluruh rakyat. Berbaktilah sebaik-baiknya. Selamat bertugas, perwira remaja TNI-Polri 2025. Rakyat, negara, dan bangsa menanti dharma baktimu,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )