Kisah Malik Aditya, Peraih Adhi Makayasa Akpol yang Gagal Masuk Akmil

JAKARTA - Muhammad Malik Aditya Kurniawan, satu dari ratusan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), meraih penghargaan Adhi Makayasa 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Malik menceritakan kisahnya yang pernah gagal mendaftar di Akademi Militer (Akmil) pada 2020 lalu. Selanjutnya, dia pun mendaftar dan berhasil masuk ke Akpol.

“Pertama, tentunya saya lulus pada 2020. Kemudian saya mendaftar di Akademi Militer hingga sampai tes pusat. Karena bukan rezeki, tidak diterima di Akmil. Setahun kemudian, saya mendaftar di Akademi Kepolisian, mengikuti jejak kakek sebagai seorang polisi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Malik menceritakan perjalanan suka dan duka kehidupan di Akademi Kepolisian selama empat tahun.

“Berbagai tahapan dapat saya lewati karena dukungan luar biasa, baik itu dari pimpinan di Akademi Kepolisian, pengasuh, kedua orang tua saya, dan keluarga saya. Tentunya rekan-rekan saya seangkatan, maupun senior dan junior,” paparnya.