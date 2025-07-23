Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Haru Axel Penerima Adhi Makayasa, Rela Serahkan Jiwa Raga untuk Bangsa dan Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |12:44 WIB
Momen Haru Axel Penerima Adhi Makayasa, Rela Serahkan Jiwa Raga untuk Bangsa dan Negara
Letnan Dua (Letda) Axel Fahreza Adiatama (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Momen haru menyelimuti prosesi pelantikan Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2025 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Salah satu penerima Adhi Makayasa dari Akademi Angkatan Udara, Letnan Dua (Letda) Axel Fahreza Adiatama, tak kuasa menahan rasa bangga dan haru setelah dinobatkan sebagai lulusan terbaik.

Axel, putra asal Solo, Jawa Tengah, menjadi perwakilan terbaik dari Akademi Angkatan Udara setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun. Dalam prosesi tersebut, ia menerima langsung penghargaan Adhi Makayasa dari Presiden Prabowo Subianto.

“Perasaan kami menjadi Adhi Makayasa 2025 adalah bangga sekaligus juga terharu karena sekian lama kami melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Udara selama 3 tahun, kami dapat berhasil menempuh dengan baik, dapat melaksanakan dengan tuntas dan selesai," ujar Axel usai pelantikan.

"Sehingga pada hari ini melaksanakan Prasetya Perwira TNI sekaligus pelantikan, kami disumpah dan dapat berdiri di depan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Sekaligus kami dapat mengantarkan kedua orang tua kami untuk berfoto bersama, itu sebuah kebanggaan bagi kami,” imbuhnya.

Axel menyebut kesempatan hadir sebagai undangan kehormatan dalam acara kenegaraan itu sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi keluarga. Saat ditanya soal komitmennya sebagai penerima Adhi Makayasa, Axel menegaskan tekadnya untuk mengabdi penuh pada negara.

“Seperti yang sudah dilaksanakan sumpah tadi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden RI, kami akan menyerahkan segenap jiwa raga kami untuk kepentingan bangsa dan negara. Terutama kami akan berbakti, mengabdi, dan mementingkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
