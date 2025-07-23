Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! Komisi II-Pemerintah Sepakat Bawa 10 RUU Kabupaten/Kota ke Paripurna

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |13:24 WIB
Tok! Komisi II-Pemerintah Sepakat Bawa 10 RUU Kabupaten/Kota ke Paripurna
Gedung DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar Rabu (23/7/2025).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi II menyatakan setuju terhadap 10 RUU tersebut. Hal yang sama juga disampaikan pihak pemerintah, yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Huluk.

"Adapun sikap pemerintah setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan tingkat II," kata Ribka.

Setelah mendengar sikap pemerintah, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta persetujuan peserta rapat terkait 10 RUU Kabupaten/Kota. Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar 10 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

"Apa 10 RUU yang telah selesai kita bahas bersama dapat disetujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat I di Komisi II DPR RI, yang selanjutnya akan diproses pada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Apakah kita setujui?" tanya Rifqinizamy.

"Setuju," jawab peserta rapat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173962/puan-kgxw_large.jpg
DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170956/dpr-uvNe_large.jpg
DPR-Pemerintah Sepakat 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170576/dpr_ri-FfV1_large.jpg
Tok, DPR Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167042/dpr-6eXZ_large.jpg
RUU PPRT Terus Digodok Panja DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152896/syahganda-IjWT_large.jpg
Hadapi Situasi Global, Great Institute Dorong Pembentukan UU Keamanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055627/hukum-bJH3_large.jpg
BPIP Usul Pembentukan UU Etika Kepresidenan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement