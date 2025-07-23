Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keseruan Selebrasi Perwira TNI-Polri Usai Dilantik Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |14:58 WIB
Keseruan Selebrasi Perwira TNI-Polri Usai Dilantik Prabowo
Keseruan selebrasi Perwira TNI-Polri usai dilantik Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Suasana khidmat berganti menjadi penuh keceriaan usai Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2025 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Selebrasi gabungan antara lulusan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung meriah. Para perwira muda menampilkan yel-yel khas, formasi baris-berbaris, hingga gerakan kompak yang mencuri perhatian.

Kemeriahan itu membuat Presiden Prabowo Subianto, yang duduk di panggung kehormatan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tampak ikut menikmati penampilan gabungan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178875/presiden_brasil-i6bG_large.jpg
Intip Jamuan Prabowo-Lula, dari Pecel Kembang hingga Iga Bakar Kluwek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178859/prabowo_subianto-rB0M_large.jpg
Prabowo Dapat Hadiah Jersey Nomor Keberuntungan '8' dari Presiden Lula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178782/prabowo_subianto-JNio_large.jpg
Canda Prabowo ke Presiden Brasil Lula soal Keberuntungan: Kita Sama, Angka 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178777/prabowo_subianto-MxHF_large.jpg
Prabowo Kagumi Presiden Brasil Lula: 3 Periode Memimpin, Kita Enggak Boleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178636/puan_maharani-Mz1k_large.jpg
Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178630/prabowo_subianto-EGOF_large.jpg
Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement