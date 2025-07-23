Keseruan Selebrasi Perwira TNI-Polri Usai Dilantik Prabowo

JAKARTA – Suasana khidmat berganti menjadi penuh keceriaan usai Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2025 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Selebrasi gabungan antara lulusan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung meriah. Para perwira muda menampilkan yel-yel khas, formasi baris-berbaris, hingga gerakan kompak yang mencuri perhatian.

Kemeriahan itu membuat Presiden Prabowo Subianto, yang duduk di panggung kehormatan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tampak ikut menikmati penampilan gabungan.