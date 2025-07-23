Pimpinan MPR Temui Prabowo di Istana Bahas Sidang Tahunan dan Peringatan Hari Konstitusi

JAKARTA – Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda kenegaraan, termasuk persiapan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Para pimpinan MPR yang hadir antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), Kahar Muzakir (Fraksi Golkar), Lestari Moerdijat (Fraksi NasDem), Rusdi Kirana (Fraksi PKB), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Eddy Dwiyanto Soeparno (Fraksi PAN), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat).

Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana sekitar pukul 14.22 WIB. Namun, ia belum memberikan pernyataan kepada media.

“Nanti, nanti,” ujar Muzani singkat.

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan adalah menyerahkan undangan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD kepada Presiden, yang dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI.

"Agendanya konsultasi persiapan Sidang Tahunan DPR yang dilaksanakan 1–2 hari sebelum HUT RI," ujar Eddy.