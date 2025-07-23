KPK Periksa Eks Dirut Bank BJB Terkait Korupsi Pengadaan Iklan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Yuddy Renaldi, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di bank milik pemerintah daerah tersebut.

"Benar, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap YR selaku mantan Direktur Utama PT BJB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2025).

Yuddy diketahui hadir memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, kawasan Kuningan. Hingga berita ini diturunkan, ia masih berada di dalam gedung KPK dan belum memberikan keterangan kepada awak media.

Lima Tersangka dan Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil

Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka, antara lain Yuddy Renaldi (mantan Dirut Bank BJB), Widi Hartoto (Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB), Kin Asikin Dulmanan (Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri), Suhendrik (Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres/WSBE), dan Raden Sophan Jaya Kusuma (Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama/CKSB dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama/CKMB).