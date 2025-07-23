Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Ketua KPK Abraham Samad Tidak Takut Dipenjara Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |16:11 WIB
Mantan Ketua KPK Abraham Samad Tidak Takut Dipenjara Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad/Foto: Danandaya Arya Putra-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan tidak takut masuk penjara dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia tetap akan mendukung para terlapor hingga ke pengadilan.

Nama Abraham Samad terseret sebagai terlapor bersama 11 orang lain dalam kasus tersebut.
"Kita harus dukung sampai kapan pun juga. Kalaupun ada tawaran siapa yang harus dipenjara, mari saya yang dipenjara dan bebaskan 11 orang lainnya," kata Abraham dalam acara Deklarasi Perjuangan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

Dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), hal itu merupakan bentuk teror kepada para terlapor agar berhenti melakukan investigasi terhadap keaslian ijazah Jokowi. Seluruh terlapor tidak perlu khawatir dengan SPDP oleh Polda Metro Jaya.

"Saya ingin katakan apa yang dilakukan kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk teror," paparnya.

"Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda akan berkurang," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049/jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179005/ijazah_palsu-RP2Y_large.jpg
Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU, Roy Suryo: Ada Keanehan dan 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988/bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178795/roy_suryo_cs-Apym_large.jpg
Roy Suryo Cs Bertemu DPD RI, Minta Jamininan Kebebasan Penelitian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789/dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766/roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement