Jokowi Bawa Ijazah Asli saat Diperiksa di Polresta Solo, Roy Suryo: Kita Senyumin Aja!

JAKARTA – Terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, angkat bicara soal pemeriksaan Jokowi yang berlangsung di Polresta Solo, Rabu (23/7/2025).

Ia enggan menyatakan secara tegas, apakah percaya bahwa ijazah yang dibawa Jokowi itu asli. Saat ditanya wartawan, Roy hanya menanggapi dengan senyum.

"Saya senyum aja deh. Yang benar itu bukan cuma bawa ijazah," kata Roy usai menghadiri acara di Gedung Joang 45, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Roy mengkritisi sikap penyidik yang menurutnya tidak memperlakukan semua pihak secara setara. Ia menyinggung perbedaan perlakuan saat dirinya tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi, dibandingkan dengan Jokowi yang sempat tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai pelapor.

"Baru undangan klarifikasi aja saya gak datang, langsung dibilang mangkir. Tapi ini (Jokowi), sudah panggilan sebagai pelapor, gak hadir, gak ada satu pun yang bilang mangkir," ujar mantan Menpora itu.