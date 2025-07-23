Prabowo Umumkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI: Rakyat Sejahtera Indonesia Maju

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Adapun tema HUT ke-80 RI tahun ini adalah "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju."

“Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema HUT ke-80 RI adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kata Prabowo saat peluncuran.

Prabowo mengungkapkan, tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia ingin selalu menjadi negara besar, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu.

“Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi satu kekuatan untuk menjaga kedaulatan,” tegas Prabowo.