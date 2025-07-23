Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Umumkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI: Rakyat Sejahtera Indonesia Maju

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |16:47 WIB
Prabowo Umumkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI: Rakyat Sejahtera Indonesia Maju
Presiden Prabowo Umumkan Tema dan Logo HUT Ke 80 RI (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Adapun tema HUT ke-80 RI tahun ini adalah "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju."

“Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema HUT ke-80 RI adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kata Prabowo saat peluncuran.

Prabowo mengungkapkan, tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia ingin selalu menjadi negara besar, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu.

“Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi satu kekuatan untuk menjaga kedaulatan,” tegas Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178315//inflasi-sxqA_large.png
Ini Rahasia RI Bisa Tekan Inflasi Jadi Terendah di G20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178061//prabowo-NzX1_large.jpg
Ubah Sampah Jadi Listrik, Prabowo Bangun 34 PLTSa dalam 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178056//prabowo-uwA9_large.jpg
Prabowo Targetkan Mobil Made in Indonesia Meluncur dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178027//prabowo-qVtS_large.jpg
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178023//prabowo-3ocJ_large.jpg
Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement