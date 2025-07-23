Logo HUT Ke-80 RI, Prabowo: Angka 80 Warna Merah Putih dengan Garis Infinity

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Logo tersebut menampilkan angka 80 berwarna merah-putih, dengan desain angka delapan dan nol yang saling terhubung membentuk garis tak terputus atau simbol infinity.

"Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI merupakan karya anak bangsa. Bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung, tidak terputus, Infinity," ujar Prabowo saat peluncuran.

Ia menjelaskan, bentuk tersebut melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan, yang merupakan manifestasi kesejahteraan rakyat, serta simbol perjuangan tak henti menuju Indonesia Maju.

Adapun tema HUT ke-80 RI tahun ini adalah: "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju."

Prabowo menyebut, tema ini selaras dengan visi besar negara dan arah perjuangan bangsa Indonesia.

"Kita ingin Indonesia menjadi negara besar. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu," kata Prabowo.