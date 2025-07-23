Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LHKPN Terbaru Prabowo Tembus Rp2 Triliun, Ini Daftar Lengkap Harta Kekayaannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |17:08 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru milik Presiden, Prabowo Subianto, Rabu (23/7/2025). Dalam daftar terbaru, Prabowo tercatat memiliki harta Rp2 triliun.

Dalam dokumen yang diakses Okezone di laman elhkpn.kpk.go.id kekayaan Prabowo tercatat Rp2.062.241.012.691. LHKPN itu dilaporkan Prabowo pada 31 Desember 2024.

Harta kekayaan Prabowo terdiri dari surat berharga berjumlah Rp1,7 triliun. Alat transportasi dan mesin dengan jumlah Rp1,2 miliar dan tanah dan bangunan Rp294 miliar.

Sementara, kas dan setara kas nilainya Rp48 miliar lalu harta bergerak lainnya Rp16 miliar. Dalam LHKPN itu, Prabowo tercatat tidak memiliki utang.

Rinciannya sebagai berikut:

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp 294.594.738.000

1. Tanah dan bangunan 818 m² / 580 m² di Jakarta Selatan, hibah dengan akta — Rp 34.448.143.000

2. Tanah 48.970 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 10.000.000.000

3. Tanah 8.905 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 5.467.670.000

4. Tanah dan bangunan 8.365 m² / 2.175 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 168.278.925.000

5. Tanah dan bangunan 760 m² / 760 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 7.000.000.000

6. Tanah dan bangunan 2.100 m² / 2.000 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 46.500.000.000

7. Tanah dan bangunan 2.000 m² / 1.800 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 17.500.000.000

8. Tanah dan bangunan 70 m² / 61 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 200.000.000

9. Tanah dan bangunan 10.000 m² / 800 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 4.500.000.000

10. Tanah dan bangunan 500 m² / 500 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 700.000.000

 

