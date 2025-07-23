Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Ketua DPR ke Perwira TNI/Polri Usai Dilantik: Jangan Pernah Khianati Rakyat dan Negara!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |17:13 WIB
Pesan Ketua DPR ke Perwira TNI/Polri Usai Dilantik: Jangan Pernah Khianati Rakyat dan Negara!
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri pelantikan Perwira TNI dan Polri tahun 2025 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebanyak 2.000 Calon Perwira Remaja (Capaja) dilantik, terdiri dari 827 Capaja Akademi Militer (Akmil), 433 Capaja Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 Capaja Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 Capaja Akademi Kepolisian (Akpol).

Puan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para Capaja dalam menyelesaikan pendidikan dan resmi dilantik sebagai perwira. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah akhir, melainkan awal pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

"Para perwira muda TNI dan Polri adalah tulang punggung pertahanan dan keamanan negara di masa depan. Kalian adalah generasi penerus yang akan menentukan wajah TNI dan Polri ke depan," ujar Puan, Rabu (23/7/2025).

Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas secara profesional, menjunjung nilai kejujuran, disiplin, dan loyalitas, serta tidak melupakan sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan Sang Merah Putih.

 

      
