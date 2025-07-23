Dilaporkan soal Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad: Saya Akan Lawan!

JAKARTA - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad saat ini berstatus terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan tak tahu dari laporan mana yang akhirnya membuat namanya jadi pihak terlapor.

Samad menduga namanya tersandung kasus ini hanya karena membahas kasus tersebut dengan orang-orang yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi diduga palsu.

"Enggak, saya enggak tahu. Tapi kemungkinan besar saya lihat kan ada podcaster ya, kemungkinan karena podcast saya pernah mewawancarai Roy Suryo, Rismon dan Ibu Kurnia, jadi saya menduga duga itu," kata Abraham kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Kendati demikian, dia tidak mempermasalahkan bahwa dirinya sekarang telah menjadi terlapor. Menurutnya yang jadi permasalahan adalah ketika seorang menyuarakan pendapatnya justru malah dikriminalisasi.

"Tapi bagi saya enggak ada masalah, yang penting dalam kasus ini menurut saya, kalau dia bertujuan untuk membungkam, ini ada pelanggaran konstitusi, karena orang punya hak secara konstitusi ya untuk melakukan apa itu memberitakan sesuatu, itu dijamin oleh UU," ungkapnya.

Abraham Samad siap untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Namun jika nantinya dia melihat kasus ini justru mengarah pada kriminalisasi, maka dirinya tak segan untuk melawan siapapun.