Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan soal Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad: Saya Akan Lawan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |18:55 WIB
Dilaporkan soal Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad: Saya Akan Lawan!
Dilaporkan soal Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad: Saya Lawan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad saat ini berstatus terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan tak tahu dari laporan mana yang akhirnya membuat namanya jadi pihak terlapor.

Samad menduga namanya tersandung kasus ini hanya karena membahas kasus tersebut dengan orang-orang yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi diduga palsu.

"Enggak, saya enggak tahu. Tapi kemungkinan besar saya lihat kan ada podcaster ya, kemungkinan karena podcast saya pernah mewawancarai Roy Suryo, Rismon dan Ibu Kurnia, jadi saya menduga duga itu," kata Abraham kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Kendati demikian, dia tidak mempermasalahkan bahwa dirinya sekarang telah menjadi terlapor. Menurutnya yang jadi permasalahan adalah ketika seorang menyuarakan pendapatnya justru malah dikriminalisasi.

"Tapi bagi saya enggak ada masalah, yang penting dalam kasus ini menurut saya, kalau dia bertujuan untuk membungkam, ini ada pelanggaran konstitusi, karena orang punya hak secara konstitusi ya untuk melakukan apa itu memberitakan sesuatu, itu dijamin oleh UU," ungkapnya.

Abraham Samad siap untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Namun jika nantinya dia melihat kasus ini justru mengarah pada kriminalisasi, maka dirinya tak segan untuk melawan siapapun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049/jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179005/ijazah_palsu-RP2Y_large.jpg
Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU, Roy Suryo: Ada Keanehan dan 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988/bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178795/roy_suryo_cs-Apym_large.jpg
Roy Suryo Cs Bertemu DPD RI, Minta Jamininan Kebebasan Penelitian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789/dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766/roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement