Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Marinir Satria Merengek Minta Dipulangkan ke Indonesia, TNI AL: Sudah Dipecat!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:03 WIB
Eks Marinir Satria Merengek Minta Dipulangkan ke Indonesia, TNI AL: Sudah Dipecat!
Mantan prajurit Marinir Satria Arta Kumbara (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) akhirnya angkat bicara soal mantan prajurit Marinir, Satria Arta Kumbara, yang meminta agar dipulangkan ke Indonesia dan memohon agar status kewarganegaraannya dipulihkan. Ia mengaku menyesal menjadi tentara bayaran Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Tunggul menegaskan, bahwa Satria Kumbara sudah tidak memiliki keterikatan apa pun dengan TNI AL.

"Menanggapi pernyataan Saudara Satria Arta Kumbara melalui media sosial yang viral beberapa hari terakhir, terkait status kewarganegaraannya serta keinginannya untuk kembali ke Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan TNI Angkatan Laut," tegas Tunggul, Rabu (23/7/2025).

TNI AL tetap mengacu pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 6 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait status keprajuritan Satria.

"Dalam putusan tersebut, Satria dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai, terhitung sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895//putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388//putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178283//prajurit_tni_al_pukul_ojek_online-Dprj_large.jpg
Tak Terima Diklason, Prajurit TNI AL Pukul Driver Ojol di Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545//donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177344//trump_dan_putin-SOez_large.jpg
Trump-Putin Bakal Bertemu di Hongaria, Bahas Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176835//donald_trum-a5cE_large.jpg
Trump Kecewa pada Putin dan Pertimbangkan Kirim Tomahawk ke Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement