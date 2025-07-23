Eks Marinir Satria Merengek Minta Dipulangkan ke Indonesia, TNI AL: Sudah Dipecat!

JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) akhirnya angkat bicara soal mantan prajurit Marinir, Satria Arta Kumbara, yang meminta agar dipulangkan ke Indonesia dan memohon agar status kewarganegaraannya dipulihkan. Ia mengaku menyesal menjadi tentara bayaran Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Tunggul menegaskan, bahwa Satria Kumbara sudah tidak memiliki keterikatan apa pun dengan TNI AL.

"Menanggapi pernyataan Saudara Satria Arta Kumbara melalui media sosial yang viral beberapa hari terakhir, terkait status kewarganegaraannya serta keinginannya untuk kembali ke Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan TNI Angkatan Laut," tegas Tunggul, Rabu (23/7/2025).

TNI AL tetap mengacu pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 6 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait status keprajuritan Satria.

"Dalam putusan tersebut, Satria dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai, terhitung sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini," jelasnya.