Kisah Bram Patria Ciptakan Logo HUT ke-80 RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Desain logo HUT RI ke-80 yang menggambarkan angka “80” berbentuk tak terputus, sebagai simbol keberlanjutan perjuangan.

Pemenang Desainer Logo HUT ke-80 RI, Bram Patria Yoshugi mengatakan, inspirasi dari pembuatan lambang dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut.

Menurutnya, logo itu semangat besar dari Prabowo Subianto yakni bersatu berdaulat dan rakyat sejahtera Indonesia Maju.

"Jadi kita melihat dari tiga hal itu. Kita coba rangkum dan kita coba jadikan sebuah identitas yang sederhana, tapi tetap bisa sarat akan makna juga untuk tiga hal itu," kata Bram, Rabu (23/7/2025).

Bram melanjutkan, untuk angka 8 dan 0-nya sendiri, memiliki inti yang sama, yaitu bersatu berdaulat. Selain itu, ada garis yang melambangkan kesejahteraan rakyat.

"Dan juga secara bentuk utuh dia adalah Indonesia Maju. Kira-kira kayak gitu," ujarnya.

Dalam hal ini, Bram mengaku telah menyiapkan logo Hut ke-80 RI selama satu bulan lamanya.