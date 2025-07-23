Prabowo hingga Elite Parpol Hadiri Harlah PKB

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Berdasarkan pantauan di lapangan, Prabowo dan Gibran tampak berjalan beriringan bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Di sisi kanan Prabowo, tampak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut mendampingi rombongan memasuki aula utama JCC.

Prabowo, Gibran, Puan Maharani, dan Cak Imin sempat melambaikan tangan ke awak media yang meliput di lokasi. Namun, Prabowo tidak memberikan komentar kepada pers.

Selain keempat tokoh tersebut, sejumlah elite politik dan pejabat tinggi juga turut hadir dalam acara tersebut. Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, hadir di tengah tamu undangan. Turut hadir pula Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menko Investasi dan Percepatan Kerja (IPK) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri ESDM yang juga Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, juga terlihat menghadiri acara Harlah ke-27 PKB. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu tampak mengenakan jaket hitam dengan logo Partai Perindo di bagian depan.

(Awaludin)