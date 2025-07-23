Pemerintah Sahkan PP 26/2025, Aturan Keras Baru Demi Selamatkan Lingkungan Hidup

JAKARTA – Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) pada 5 Juni 2025. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Sigit Reliantoro menyatakan, bahwa PP tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini menetapkan kerangka komprehensif perencanaan lingkungan hidup yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan: nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"P3LH disusun dengan landasan filosofis bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Selain itu, secara sosiologis, regulasi ini menjawab tantangan krisis planet seperti perubahan iklim, pencemaran, serta hilangnya keanekaragaman hayati," ujar Sigit, Rabu (23/7/2025).

Kata Sigit, PP 26/2025 menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Adapun struktur dan muatan strategis P3LH mencakup empat tahapan utama:

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup Komprehensif

Meliputi pengumpulan dan analisis data spasial dan non-spasial, pendokumentasian, serta evaluasi menyeluruh kondisi lingkungan hidup. Cakupan datanya mencakup ruang lingkup, keanekaragaman, serta status lahan dan lingkungan.