HOME NEWS NASIONAL

Canda Prabowo di Harlah Ke-27 PKB: Mau Minum Kopi, Cangkir Isinya Teh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |21:55 WIB
Canda Prabowo di Harlah Ke-27 PKB: Mau Minum Kopi, Cangkir Isinya Teh
Presiden Prabowo di Harlah Ke 27 PKB (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencairkan suasana dengan celetukan khasnya, saat menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Prabowo mengaku sudah lelah usai menjalani rangkaian kegiatan sejak pagi, namun tetap berusaha tampil semangat di hadapan para kiai dan kader PKB.

"Sebetulnya saya nggak mau pidato panjang-panjang. Hari ini saya sudah berapa kali pidato, pagi ini pelantikan perwira, habis itu ketemu pengusaha-pengusaha asing, kemudian launching logo. Sebelumnya ketemu pimpinan MPR RI, malam undangan PKB lagi," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo sempat bercerita bahwa sebelum datang ke acara PKB, ia menyempatkan diri untuk minum kopi demi menambah semangat. Ia bahkan berniat menyeruput kopi di sela pidatonya. Namun, ia justru dibuat heran karena cangkir yang disediakan stafnya ternyata berisi teh.

"Sebelum ke sini saya minum kopi dulu, biar semangat. Ini staf saya nggak bener, ini cangkir isinya teh, bukan kopi,” ucap Prabowo, yang langsung disambut gelak tawa para hadirin.

 

Halaman:
1 2
      
