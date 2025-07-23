Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Launching Tema HUT Ke-80 RI, Ketua DPR: Bukan Sekadar Rangkaian Kata, Ini Pengingat Arah Perjuangan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |22:26 WIB
Hadiri Launching Tema HUT Ke-80 RI, Ketua DPR: Bukan Sekadar Rangkaian Kata, Ini Pengingat Arah Perjuangan
Ketua DPR Puan Maharani bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Tema perayaan tahun ini adalah: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Acara tersebut dihadiri Ketua DPR RI, Puan Maharani; Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; dan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.

Puan menyatakan, bahwa tema HUT RI tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan pengingat akan arah perjuangan bangsa yang harus dijaga bersama.

"Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Bukan sekadar rangkaian kata, ini adalah pengingat arah perjuangan yang harus kita jaga bersama," ujar Puan.

Ia juga menyebut, bahwa logo yang diluncurkan Prabowo menjadi simbol pemersatu bangsa dan harapan menuju kesejahteraan rakyat.

"Logo HUT ke-80 RI yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo di Istana Negara hari ini menjadi simbol pemersatu, harapan menuju rakyat sejahtera, dan dorongan kemajuan yang berkelanjutan,” ungkap Puan, cucu Proklamator dan Presiden pertama RI, Sukarno.

 

