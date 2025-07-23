Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Romo Magnis hingga Eks Jaksa Agung Kirim Amicus Curiae Jelang Vonis Hasto Kristiyanto

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |23:16 WIB
Romo Magnis hingga Eks Jaksa Agung Kirim Amicus Curiae Jelang Vonis Hasto Kristiyanto
Romo Magnis hingga Eks Jaksa Agung Kirim Amicus Curiae Jelang Vonis Hasto Kristiyanto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Puluhan orang mengirimkan pandangan hukum sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu pergantian anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Amicus curiae dikirim menjelang sidang pembacaan putusan Hasto Kristiyanto yang dijadwalkan pada Jumat, 25 Juli 2025 mendatang.

Puluhan orang tersebut diantaranya Romo Magnis hingga Marzuki Darusman Jaksa Agung 1999-2001, Selain keduanya, terdapat juga kelompok Aliansi Alademik Independen yang terdiri dari 23 akademisi dan aktivis dari berbagai universitas.

"Perkenankan kami Aliansi Akademik Independen turut memberikan pandangan akademik kami dalam perspektif socio-legal yaitu melihat hukum dalam konteks, dan bertujuan mendukung prinsip due process of law, serta supremasi hukum dalam proses peradilan pidana," sebagaimana dikutip dari dokumen amicus curiae tersebut, Rabu (23/7/2025).

Romo Magnis dan kawan-kawan menilai, penuntutan terhadap Hasto janggal dan menimbulkan kekhawatiran besar bahwa independensi peradilan dan demokrasi melemah.

Sejumlah akademisi juga menyoroti bukti yang dihadirkan jaksa KPK di persidangan yang dipandang lemah, prosedur pemeriksaan yang diwarnai pemaksaan, hingga momentum dimulainya penyelidikan yang terkesan lebih didorong motivasi politik, alih-alih hukum.

 

Halaman:
1 2
      
