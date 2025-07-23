Hadiri Harlah ke-27 PKB, Sekjen Perindo: Sambung Silaturahmi dan Kerja Sama Politik

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) menghadiri kegiatan Hari Lahir ke-27 PKB, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam. AYP mengatakan, kedatangannya untuk menyambung silaturahmi dan kerja sama politik.

"Kegiatan hari ini kami dari Partai Perindo mewakili Ketua Umum Bu Angela, tadi beliau menyampaikan salam pada PKB, tentu sebagai Partai kita datang menyambung silaturahmi dan kerja sama politik," ujarnya di lokasi, Rabu (23/7/2025).

Pihaknya berharap PKB senantiasa berkomitmen berpartisipasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Dia juga tidak lupa,menyampaikan salam Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo kepada Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.

"Kami tentu menyampaikan terima kasih atas undangan dari PKB, kami ucapkan selamat hari ulang tahun,”ujarnya.

“Kami berharap PKB senantiasa komitmen untuk melakukan partisipasi politik, memperjuangkan aspirasi rakyat," lanjut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator, Gardian Muhammad menambahkan, Partai Perindo menyampaikan selamat hari lahirnya PKB ke 27. Diharapkan, PKB terus menyampaikan ide dan gagasannya yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia.