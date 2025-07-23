Partai Perindo Konsisten Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Partai Perindo memiliki semangat yang sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu konsisten mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian diutarakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator, Gardian Muhammad, saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu malam (23/7/2025) malam.

"Tentu dari Partai Perindo punya sikap yang sama dengan PKB bahwa kita konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Gardian.

Partai Perindo kata dia juga menyampaikan selamat hari lahir ke-27 pada PKB. Diharapkan, PKB yang menjadi partai luar biasa itu terus mengedepankan gagasan kebangsaan dan selalu menyampaikan ide dan gagasan politiknya untuk Indonesia.

"Menyampaikan politik dengan memiliki gagasan dan ide luar bisa untuk Indonesia dan tentu kita dari Partai Perindo juga menyampaikan selamat serta mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkolaborasi," tuturnya.