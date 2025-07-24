Prabowo: Saya Nyaman di Tengah NU, Merasa Sangat Dekat dengan Gus Dur

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merasa sangat nyaman saat berada di tengah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, ia juga merasa dekat dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Demikian diutarakan Prabowo saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

“Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur,” kata Prabowo

Kehadiran NU kata Prabowo menjadi penyelamat bangsa ketika Indonesia menghadapi masa-masa genting. Ia juga mengklaim NU sebagai media yang dapat menjaga kestabilan negara.

“Di saat-saat genting saat-saat kritis krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator,” ujarnya.