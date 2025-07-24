Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat dan Bupati Dipilih Rakyat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |00:49 WIB
PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat dan Bupati Dipilih Rakyat
PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat dan Bupati Dipilih Rakyat/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin agar ada 2 pola tentang pemilihan Gubernur dan Bupati. Pertama, Gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan yang kedua adalah Bupati dipilih oleh rakyat.

Demikian diutarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai Harlah ke 27 PKB di JCC, Jakarta pada Rabu (23/7/2025) malam.

"Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat,”ujarnya.

“Sedangkan bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," lanjut Cak Imin

Menurutnya, hasil pertemuan NU di beberapa kali musyawarah nasional (Munas) memerintahkan pada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua hasil kesimpulan, pertama semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.

"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,”ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178605//pemerintah-WQMo_large.jpg
Hari Santri 2025, Cak Imin: Jasa Pesantren Sangat Besar Siapkan Generasi Emas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178446//pemerintah-2yo5_large.jpg
Sidak SPPG di Sibolga, Cak Imin Kaget Didatangi Siswi SDN Aek Tolang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178354//pemerintah-GQAY_large.jpg
Sidak SPPG di Sibolga, Cak Imin: Banyak Makanan Basi karena Masaknya Terlalu Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176751//gedung_roboh-xXYn_large.jpg
Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: 67 Meninggal dan 5 Cacat Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176741//cak_imin-JRPQ_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Dibantu APBN, Cak Imin: yang Protes, Apa Solusi Anda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175102//cak_imin-EAyi_large.jpg
Jejak Sejarah Ponpes Al-Khoziny, Lahir Jauh Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement