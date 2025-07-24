Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 24 Juli: Lahirnya Wanita Pelopor Penerbangan hingga Mandat untuk Soekarno

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |05:33 WIB
Peristiwa 24 Juli: Lahirnya Wanita Pelopor Penerbangan hingga Mandat untuk Soekarno
Peristiwa 24 Juli: Lahirnya Wanita Pelopor Penerbangan hingga Mandat untuk Soekarno/ist
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi di dalam maupun luar negeri pada tanggal 24 Juli. Beberapa di antaranya adalah mandat untuk Soekarno dan kelahiran Amelia Mary Earhart yang dikenal sebagai wanita pelopor penerbangan.

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah yang terjadi pada tanggal hari ini, Okezone pun telah merangkumnya, sebagaimana dikutip dari beragam sumber, Kamis (24/7/2025).

1411 – Pertempuran Harlaw di Skotlandia

Tepat 24 Juli 1411 terjadi pertempuran Harlaw di Skotlandia. Ini merupakan salah satu pertempuran klan paling berdarah yang meletus di Skotlandia.

1897 – Lahirnya Wanita Pelopor Penerbangan

Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937, dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939.

Ia adalah anak perempuan dari Edwin dan Amy Earhart, seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross.

Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudera Atlantik.

Earhart juga membuat banyak rekor lain, seperti menulis buku yang terjual paling banyak tentang pengalaman terbangnya, dan memiliki peran penting dalam pendirian organisasi pilot wanita Ninety-Nine.

 

Halaman:
1 2
      
