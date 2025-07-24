Prabowo: Brasil Butuh Waktu 11 Tahun untuk Bisa Berikan MBG

JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk bisa menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) pada 40 juta penerima manfaat. Namun, Indonesia bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat dalam setahun ini.

"Saya diberitahu mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat itu membutuhkan waktu 11 tahun,” ujarnya dalam Harlah ke 27 PKB di JCC Jakarta pada Rabu (23/7/2025) malam.

“Negara lain butuh 11 tahun, kita akan buktikan Indonesia kita menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam satu tahun," sambung Prabowo.

Saat Prabowo melakukan perjalanan dari Solo ke Klaten, terdapat anak-anak dan guru yang menyambutnya di pinggiran jalan. Saat itulah, ada anak-anak yang meneriakan makan bergizi gratis, dimana sekolah si anak itu dia masih belum kebagian.