HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Buka Suara soal Data Pribadi WNI Jadi Bahan Negosiasi Tarif Trump

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |07:26 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi rencana transfer data pribadi Warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Hal ini ini menjadi salah satu klausul bagi pemerintah untuk menegosiasikan tarif resiprokal 19 persen.

Prabowo menjelaskan, saat ini pemerintah masih terus melakukan negosiasi dengan pihak AS. Namun, dirinya tidak berbicara banyak mengenai nasib data-data tersebut.

“Ya, nanti itu sedang (negosiasi). Negosiasi jalan terus,” kata Prabowo kepada awak media usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi mengatakan perlindungan data pribadi warga Indonesia tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.

Kabar ini disampaikan Hasan menyikapi pernyataan Gedung Putih soal rencana pemindahan atau pengelolaan data pribadi RI ke Amerika Serikat (AS) sejalan dengan negosiasi tarif resiprokal 19 persen.

 

