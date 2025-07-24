Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Bahas Kesepakatan Transfer Data Pribadi Warga RI ke AS

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |11:01 WIB
Pemerintah Bahas Kesepakatan Transfer Data Pribadi Warga RI ke AS
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid




JAKARTA- Pemerintah menggelar pertemuan untuk membahas transfer data pribadi yang masuk dalam poin kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), hari ini, Kamis (24/7/2025).

“Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dikutip Kamis (24/7/2025).

Meutya menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi rinci terkait poin-poin kesepakatan yang mencantumkan isu transfer data pribadi antara Indonesia-AS.

Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan menyampaikan hasil koordinasi tersebut secara terbuka kepada publik.

“Saya akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa tapi tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu,” tandasnya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, bahwa transfer data pribadi menjadi tanggung jawab dari negara.

 

