INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ditagih Makan Bergizi Gratis, Prabowo: Hati Saya Tersentak!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |12:06 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Saat ini, jumlah penerima manfaat akan terus meningkat, dan pemerintah menargetkan angka 82,9 juta anak  tercapai pada akhir tahun 2025.

Prabowo menyampaikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung di lapangan dengan masyarakat yang mengharapkan perluasan program tersebut.

“Saya kemarin dari Solo ke Klaten, dari Solo ke Klaten di pinggir jalan anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah, saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi tapi sudah. Mereka berdiri berjam-jam,”kata Prabowo saat hadiri Harlah ke-27 PKB, di Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

“Saya keluar dari kendaraan saya, saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak: ‘Pak, makan bergizi, Pak!’”sambungnya.

Saat itu, Prabowo juga berdiskusi dengan sejumlah anak-anak di lokasi Mereka bahkan menagih soal makan bergizi gratis (MBG) di sekolahnya yang belum tersedia.

“Saya lihat, ‘sudah sekolahmu?’ ‘Belum, Pak.’ Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru 6,7 juta penerima manfaat. 6,7 juta makan bergizi. Saya bilang sabar. Saya teriak kembali: ‘Sabar, sabar!’” katanya.

Prabowo lalu memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima bisa dicapai sebelum akhir Agustus.

 

Halaman:
1 2 3
      
