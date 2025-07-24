Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pantau Tiga Titik Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Melalui Udara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |12:42 WIB
Kapolri Pantau Tiga Titik Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Melalui Udara
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertolak ke Riau/Foto: Dok Polri
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan bertolak ke Riau untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sigit bakal melakukan patroli udara di titik hotspot karhutla.

Kapolri akan memulai pengecekan karhutla di Riau dari Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (24/7/2025) sekitar pukul 12.40 WIB.

Dalam patroli udara ini, rombongan Kapolri lepas landas dari Lanud Roesmin Nurjadin menuju Rokan Hulu titik api 1, lalu Rokan Hulu titik api 2, terakhir ke Rokan Hulu titik api 3, kemudian kembali ke Lanud Roesmin Nurjadin.

Kapolri juga akan mendengarkan paparan tentang penanganan karhutla di Riau dari Kalaksa BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal dan Dirreskrimum Polda Riau.

Seperti diketahui, karhutla di Riau menjadi perhatian serius. Pemerintah mewanti-wanti soal kabut asap yang mulai mengancam ke negara tetangga.

Upaya pemadaman karhutla di Riau masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Riau, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemda, dan sejumlah stakeholder lainnya. Kemarin, tiga unit helikopter diterjunkan untuk melakukan water bombing.

Pemerintah sendiri telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani karhutla di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Riau ini. Salah satunya adalah dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan selama beberapa hari yang lalu. OMC dinilai cukup efektif dalam memadamkan api.

