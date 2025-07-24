Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil 4 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |13:13 WIB
KPK Panggil 4 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemanggilan para tersangka untuk mendalami kasus tersebut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan dugaan TPK terkait pengurusan rencana penggunaan TKA di Kemenaker," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Mereka yang dipanggil adalah GW (Gatot Widiartono), Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing 2021–2025; PCW (Putri Citra Wahyoe), Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024–2025; JS (Jamal Shodiqin), Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2024–2025; dan AE (Alfa Eshad), Pengantar Kerja Ahli Muda Kementerian Tenaga Kerja tahun 2018–2025.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya. Namun, belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan delapan tersangka, di mana empat lainnya telah ditahan pada Kamis (17/7/2025).

Empat tersangka yang dimaksud adalah SH (Suhartono) selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023; HY (Haryanto) selaku Dirjen Binapenta 2024–2025; WP (Wisnu Pramono) selaku Direktur PPTKA 2017–2019; dan DA (Devi Angraeni) selaku Direktur PPTKA 2024–2025.

"Berdasarkan kecukupan bukti pada proses yang telah dilakukan oleh para penyidik, hari ini KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan pada 5 Juni 2025 yang lalu," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers di kantornya, Kamis (17/7/2025).
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179159/budi-eMtK_large.jpg
KPK Telusuri Aliran Uang ke Sejumlah Pihak di Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176736/budi-cvJC_large.jpg
KPK Kembali Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125/kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175847/budi-qwkx_large.jpg
KPK Panggil Eks Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174899/kpk-2yFu_large.jpg
KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Noel Ebenezer, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173031/kpk-4oDs_large.jpg
Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan TKA Disita KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement