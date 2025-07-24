Kebakaran Hutan di Riau Meluas, Kapolri: Perlu Kolaborasi Seluruh Pihak!

JAKARTA - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau memerlukan kolaborasi atau sinergisitas seluruh pihak. Diketahui, Polda Riau telah menangkap puluhan tersangka karhutla Riau.

Demikian diutarakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima paparan penanganan karhutla di Gedung VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Kamis (24/7/2025).

Sigit menjelaskan, kerja sama seluruh pihak terkait dengan elemen masyarakat menjadi penting dalam penanganan karhutla di Bumi Lancang Kuning. Pemprov Riau sendiri sudah menetapkan tanggap darurat terkait hal tersebut.

"Jadi tentunya ini menjadi PR karena memang butuh kolaborasi, kerja keras antara seluruh stakeholder untuk terus waspada dan mudah-mudahan upaya yang kita lakukan bisa terus ditingkatkan sehingga titik api betul-betul bisa berkurang," kata Sigit.

Dia juga telah menerima laporan dari Kapolda Riau soal adanya temuan unsur kesengajaan membakar hutan dan lahan.

Sehingga, Polda Riau sudah menetapkan 46 tersangka. "Telah dilakukan penegakkan hukum sebesar 46 tersangka yang diamankan," ujar Sigit.