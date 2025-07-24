Cegah Karhutla Riau Meluas, Kapolri Perintahkan Jenderal Herimen Padamkan Titik Api

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan jajarannya untuk merespons cepat jika menemukan hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini agar karhutla tidak meluas di Bumi Lancang Kuning.

"Memang kalau kita lihat beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan dari awal mulai dari pencegahan, edukasi, sosialisasi,”ujar Kapolri Gedung VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Kamis (24/7/2025).

“Dan kemudian tentunya melakukan upaya untuk terus mengaktifkan aplikasi yang kita miliki untuk terus bisa memonitor sekaligus tentunya yang kita harapkan respons cepat manakala ada titik hotspot," lanjut Sigit.

Sigit menambahkan, sejumlah upaya dari TNI-Polri dan elemen terkait sudah dilakukan dalam proses pemadaman api. Mulai dari pemanfaatan alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki, baik oleh Satgas maupun mungkin memanfaatkan alat-alat yang juga dimiliki oleh para perusahaan.

"Namun di sisi lain saya lihat tadi titik api masih tetap ada sehingga kemudian ada penggunaan water bombing dan juga modifikasi TMC ya," ujar Sigit.